Филиппинцы не верят своим глазам: монголы разгромили их любимую команду. Видео

CentralAsia (MNG) -

Поскольку баскетбол считается национальным видом спорта на Филиппинах.

«BCL Asia-2025» проводится с 7 по 13 июня 2025 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Команда «Хасын Хулэгууд» продолжает творить историю монгольского баскетбола. Они победили чемпиона филиппинской лиги «Meralco Bolts» в плей-офф Лиги чемпионов Азии «BCL Asia-2025», вышли в полуфинал и вошли в четверку лучших команд.

«Хасын Хулэгууд» победила «Meralco Bolts» из Филиппин со счетом 83:78.

Население Филиппин составляет 115 миллионов человек. Команда «Хасын Хулэгууд» победила чемпиона Филиппинской лиги, и болельщики были в недоумении. Спорт номер один на Филиппинах — баскетбол. Лига существует уже почти 50 лет, и это страна, где все говорят о баскетболе.

Команда, отмеченная прорывами в этом сезоне, чемпионы BCL Asia-East 2025 стали первой командой из Монголии, которая достигла указанной стадии в самом престижном клубном соревновании континента.

«Я действительно счастлив быть частью этого клуба Broncos», — сказал главный тренер Ариунболд Эрдэнэ. «Мы так усердно работали каждый день, и это результат последних нескольких лет нашей тяжелой работы».

источник: MiddleAsianNews

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