The Washington Times: Коррупция рассматривается как более серьезная угроза для монгольской демократии, чем влияние Китая и России

CentralAsia (MNG) -

Молодая демократия Монголии оказалась под угрозой после отставки премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая, обвиняемого в коррупции.

Г-н Оюун-Эрдэнэ ушел в отставку, а правящая коалиция страны распалась после вотума недоверия, вынесенного законодательным органом 3 июня.

Он предупредил, что его отставка «... может привести к потере доверия общественности к парламентскому правлению и потенциально поставить нашу демократическую парламентскую систему под угрозу краха».

Демократия в Монголии, которая находится между авторитарной Россией и коммунистическим Китаем, до сих пор оказалась устойчивой, выдерживая частые политические кризисы с момента своего создания в 1990 году с четырьмя коалиционными правительствами.

Монгольские эксперты говорят, что большей угрозой является коррупция, давняя проблема молодой демократии.

Г-н Оюн-Эрдэнэ, которого тогда считали звездным членом нового поколения политиков, вступил в должность премьер-министра в 2021 году и победил на выборах в 2024 году, пообещав сокрушить культуру взяточничества, которая отталкивает молодежь страны. Он получил похвалу за борьбу с коррумпированными чиновниками, но, по иронии судьбы, сам стал жертвой обвинений в коррупции.

Небрежные посты в социальных сетях невесты его сына демонстрировали тот роскошный образ жизни — образование в Гарварде, автомобиль Mercedes, полеты на вертолете и предметы роскоши, — который сын человека на зарплате госслужащего не смог бы себе позволить.

Это зажгло молодежь в столице. Антикоррупционные протесты и петиция с требованием отстранения г-на Оюун-Эрдэнэ начались в Улан-Баторе в мае и продолжались в течение нескольких недель.

Протесты спровоцировали политическую вспышку. Правящая коалиционная партия раскололась после того, как партия г-на Оюун-Эрдэнэ, социалистическая демократическая Монгольская народная партия, исключила своего младшего партнера, Демократическую партию, за поддержку протестующих.

«Крах правительства и неспособность системы подготовить достойного этой должности премьер-министра — это неудача», — сказал Денни Рой, который наблюдает за регионом из Центра безопасности «Восток-Запад» в Гонолулу. «Есть основания надеяться, что [протесты] послужат сигналом будущим политикам о том, что политическая культура теперь менее терпима к коррупции и требует большей прозрачности».

НПО Transparency International ставит Монголию на низкий уровень коррупции: она занимает 114-е место из 180 стран в своем Индексе восприятия коррупции. Дело о краже угля в 2002 году, когда нелегальные партии пересекали границу с Китаем, могло привести к национальным потерям в ошеломляющие 11-12 миллиардов долларов.

Всемирный банк оценивает, что 27% из 3,5-миллионного населения Монголии живет за чертой бедности. Горнодобывающая промышленность, которая составляет более 80% экспорта Монголии, способствовала огромному накоплению богатств удачливой элитой, связанной с коррупцией среди чиновников и ухудшением состояния окружающей среды.

Монголия одарена богатыми угольными, медными и золотыми пластами, некоторые из которых разрабатываются международными горнодобывающими концернами, которые сотрудничают с монгольскими интересами. Она также может похвастаться месторождениями ценных элементов, используемых в металлургии, производстве боеприпасов и нефтехимии.

Несмотря на проблемы с коррупцией, протестующие не были агрессивны, а власти отреагировали в соответствии с демократическими принципами. Это заставило некоторых усомниться в предупреждениях г-на Оюун-Эрдэнэ — и связанных с этим волнениях в мировых СМИ.

«Разнообразная группа людей, свергающая правительство, — это демократическое движение», — сказала г-жа Болор Лхаажав, монгольский исследователь, проживающий в США, которая отметила, что протесты привлекли людей, разгневанных как коррупцией, так и экологическими проблемами. «С этим не поспоришь».

Вотум недоверия, вынесенный законодательным органом 3 июня, открыл Монголии 30-дневное окно для избрания нового премьер-министра.

Г-н Оюун-Эрдэнэ, который ранее обещал уйти в отставку, если коалиция МНП-Демократическая партия распадется, подчинился результатам голосования. Власть в стране разделена между законодательным органом, известным как Великий Государственный Хурал, премьер-министром и президентом.

Монголия свергла коммунизм после продемократических протестов в 1989 году, приняла демократическую конституцию в 1992 году и с тех пор продолжала вносить поправки в конституцию.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, Монголия является «глобальным партнером» НАТО и направила небольшие воинские контингенты для участия в возглавляемых США военных кампаниях в Афганистане и Ираке.

В то же время страна поддерживает теплые отношения с соседними Москвой и Пекином.

В 2024 году дипломатически проницательный г-н Оюун-Эрдэнэ провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и вице-президентом Камалой Харрис и приветствовал китайско-монгольские отношения.

Тем не менее, даже по сравнению с другими странами Восточной Азии, экспортный сектор Монголии сильно зависит от Китая. Что касается импорта, то он сильно зависит как от России, так и от Китая.

Некоторые предупреждают, что Монголия уязвима.

«Если бы я был монголом, я бы беспокоился о том, что в конечном итоге буду поглощен Китаем», — сказал г-н Рой. «Китайская Народная Республика представляет собой долгую историю поглощения более мелких стран на периферии Китая — таких как Южный Китай, Желтое море и граница Китая и Индии».

Не все согласны. Учитывая, что Китай уже имеет огромное торговое влияние на огромную, но малонаселенную страну, монголка Болор Лхаажав не видит причин для опасений.

«Монголия невелика [по численности населения] по сравнению с Россией и Китаем, но является независимым государством», — сказала она. «Это не значит, что они не пытаются получить влияние и экономическое преимущество, но это больше касается балансирования геополитических сфер с обеими странами… Я не вижу прямого влияния на монгольскую демократию».

По ее словам, основной риск — внутренний.

«Если бы вы спросили меня, какая главная проблема стоит перед Монголией, я бы ответила — коррупция».

автор: Эндрю Салмон — редактор отдела Азии в The Washington Times. Он привнесет в эту должность двадцатилетний журналистский опыт.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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