Новоназначенный премьер-министр Монголии получил печать от своего предшественника

CentralAsia (MNG) -

Дневное пленарное заседание весенней очередной сессии Великого Государственного Хурала (ВГХ) 2025 года началось 12 июня в 14:17 в зале «Их Хуралдай» Государственного дворца, на нем обсуждался и был решен вопрос о назначении Премьер-министра Монголии.

После выступлений депутатов ВГХ состоялось голосование в поддержку предложения о назначении Занданшатара Гомбожава премьер-министром Монголии. Из 117 депутатов, присутствовавших на пленарном заседании, 108, или 92,3 процента, поддержали предложение.

34-й премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав получил печать правительства от бывшего главы Кабмина.

Вручая ему печать 33-й премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, он пожелал ему успехов в его большой работе по развитию Монголии и пожелал ему продолжить работу над долгосрочной политикой развития «Видение-2050».

Новый премьер-министр Монголии Занданшатар пожелал успехов бывшему премьер-министру Оюун-Эрдэнэ, подчеркнув его благородные заслуги в истории Монголии путем успешной реализации «Видения», «Политики нового возрождения» и мегапроектов развития, а также пожелав ему успехов в его будущих начинаниях.

источник: MiddleAsianNews

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