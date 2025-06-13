Израиль начал военную операцию в Иране и объявил чрезвычайное положение

CentralAsia (CA) - Израиль начал военную операцию против объектов на территории Ирана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что удары были нанесены по объектам, связанным с иранской ядерной и ракетной программами.

Операция получила название «Нация львов». По словам Нетаньяху, израильская армия атаковала главный центр по обогащению урана в Натанзе, а также объекты, связанные с разработкой баллистических ракет. Отдельно он отметил, что удары были нанесены и по специалистам, участвующим в создании ядерного оружия.

«Мы нанесли удар по сердцу иранской ядерной программы. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для устранения угрозы», - заявил глава правительства.

Военные действия начались в ночь на 13 июня. В Иране сообщили о взрывах в ряде районов. Израильская сторона объявила о завершении первого этапа операции и привела в боевую готовность системы противовоздушной обороны. В стране введено чрезвычайное положение на случай возможного ответного удара со стороны Тегерана.