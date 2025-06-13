Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (KZ) - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с государственным секретарём США Марко Рубио.

Как сообщила пресс-служба МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнёрства, уделив особое внимание укреплению политического диалога и экономических связей.

Также состоялся обмен мнениями по ряду ключевых международных вопросов, включая глобальную безопасность и региональную стабильность.

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