Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили вопросы сотрудничества
CentralAsia (KZ) - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с государственным секретарём США Марко Рубио.
Как сообщила пресс-служба МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнёрства, уделив особое внимание укреплению политического диалога и экономических связей.
Также состоялся обмен мнениями по ряду ключевых международных вопросов, включая глобальную безопасность и региональную стабильность.
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