Золото, добытое кустарными и мелкими старателями Монголии, будет поставляться международным ювелирным компаниям

Черный копатель в поисках золота в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Банк Монголии подписал Меморандум о взаимопонимании со Швейцарской ассоциацией по лучшему золоту Swiss Better Gold Association и швейцарским заводом по переработке драгоценных металлов Argor Heraeus.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, стороны будут сотрудничать в поставках золота, добытого кустарными и мелкими старателями в Монголии, международным ювелирным компаниям в качестве сырья. Это продемонстрирует, что добыча золота и цепочка поставок в Монголии прозрачны и надежны. Золотодобытчики также получат поощрения за каждый поставленный ими килограмм золота.

На первом этапе будут задействованы кустарные и мелкие старатели, работающие в аймаке Булган. В проекте будут сотрудничать отделение аймака Булган Банка Монголии и Лаборатория пробирного анализа драгоценных металлов Монгольского агентства по стандартизации и метрологии.

На заседании Всемирного золотого совета, состоявшемся в прошлом году, Банк Монголии вместе с центральными банками Колумбии, Эквадора и Филиппин присоединился к «Лондонским принципам» — набору принципов, направленных на формализацию покупки золота у кустарных и мелких старателей, поддержку ответственной кустарной добычи и ее интеграцию в формальную цепочку поставок.

источник: MiddleAsianNews

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