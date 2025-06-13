В Узбекистане прогнозируется жара до +42 градусов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане воздух прогреется до +42 градусов. Об этом сообщает Узгидромет в прогнозе на 14-16 июня.

Погода по областям:

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 15-16 июня местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью +22…+27, днем 14 июня +35…+40, 15-16 июня +37…+42.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура 14 июня ночью +20…+25, днем +35…+40, 15-16 июня ночью +22…+27, днем +37…+42.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 14-15 июня местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью +20...+25, днем +33…+38.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 14 июня местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура 14 июня ночью +20…+25, днем +35…+40, 15-16 июня ночью +22…+27, днем +37…+42.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +18…+23, днем +33…+38.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью +10…+15, днем +23…+28.