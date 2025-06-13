В Улан-Баторе вновь заработала туристическая студенческая полиция

CentralAsia (MNG) - Для обеспечения безопасности туристов и предотвращения преступлений и правонарушений Совет по координации профилактики преступности столицы, столичное полицейское управление и Монгольский студенческий союз совместно запустили программу «Студенческая полиция-2025».

В этом году 62 студента-полицейских из 12 университетов Улан-Батора будут работать над обеспечением безопасности иностранных туристов, предотвращением преступлений и правонарушений, а также предоставлять им необходимую информацию, включая расположение мест и пунктов обслуживания, поддержку и консультации в летний сезон, когда количество туристов в Монголии увеличивается в течение всего лета.

Студенты, которые идут работать в полицию, проходят специальный курс по оказанию поддержки туристам. Сама инициатива принадлежит Национальному агентству полиции, Департаменту туризма Улан-Батора и Союзу студентов Монголии. Программа, по которой студенты оказывают поддержку иностранцам, действует в Монголии с 2014 года.

Студенты были отобраны на основе их уровня владения иностранным языком, и студенческая полиция будет работать по восемь часов в день в течение двух месяцев с 12 июня по 10 августа 2025 года.

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