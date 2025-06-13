В Тегеране сообщили о гибели главы Генштаба ВС Ирана в результате израильской атаки

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- 11:53, 13 июня 2025
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CentralAsia (CA) - В результате атаки Израиля погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Об этом сообщили иранские агентства Mehr и ISNA.
Среди погибших также командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами, ряд других высокопоставленных офицеров корпуса, а также иранские специалисты в области ядерной физики — бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
По данным ISNA, погиб и глава базы Хатам генерал-майор Голям-Али Рашид.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель «нескольких командиров и ученых», отметив, что их преемники «немедленно приступили к выполнению обязанностей». Он пообещал, что действия Израиля не останутся без ответа.
Израильские власти заявили, что целью атаки стали объекты, связанные с иранской ядерной программой. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран располагает достаточным количеством обогащенного урана для создания девяти ядерных боеголовок. По данным израильской разведки, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в разработке ядерного оружия, сообщили в ЦАХАЛ.