В Тегеране сообщили о гибели главы Генштаба ВС Ирана в результате израильской атаки

CentralAsia (CA) - В результате атаки Израиля погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Об этом сообщили иранские агентства Mehr и ISNA.

Среди погибших также командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами, ряд других высокопоставленных офицеров корпуса, а также иранские специалисты в области ядерной физики — бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

По данным ISNA, погиб и глава базы Хатам генерал-майор Голям-Али Рашид.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель «нескольких командиров и ученых», отметив, что их преемники «немедленно приступили к выполнению обязанностей». Он пообещал, что действия Израиля не останутся без ответа.

Израильские власти заявили, что целью атаки стали объекты, связанные с иранской ядерной программой. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран располагает достаточным количеством обогащенного урана для создания девяти ядерных боеголовок. По данным израильской разведки, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в разработке ядерного оружия, сообщили в ЦАХАЛ.