В Армении задержан бывший премьер-министр Овик Абрамян
- Азия и мир, происшествия
- 16:25, 13 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Бывший спикер Национального собрания, бывший премьер-министр Овик Абрамян задержан. Об этом сообщает news.am со ссылкой на Антикоррупционный комитет.
Овик Абрамян обвиняется по нескольким пунктам в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве.
Он занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 годах. В 2012-2014 годах был также спикером парламента.
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