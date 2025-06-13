В Армении задержан бывший премьер-министр Овик Абрамян

CentralAsia (CA) - Бывший спикер Национального собрания, бывший премьер-министр Овик Абрамян задержан. Об этом сообщает news.am со ссылкой на Антикоррупционный комитет.

Овик Абрамян обвиняется по нескольким пунктам в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве.

Он занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 годах. В 2012-2014 годах был также спикером парламента.