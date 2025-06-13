Иран и Израиль закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов

CentralAsia (CA) - Воздушное пространство Ирана и Израиля закрыто для полетов гражданских судов. Решение приняли авиационные власти государств, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены.

Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства, написал он.

Израиль в ночь на 13 июня нанес удар по Ирану. Целями стали предприятия по обогащению урана, ракетные базы, а также руководство Корпуса стражей исламской революции и ученые-ядерщики.

Израиль заявил, что это упреждающая атака, поскольку Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия».

В свою очередь, власти Ирана на фоне израильских ударов объявили, что не будут участвовать в переговорах с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня в Омане.