Израиль получит «мощный ответ» и «пожалеет» об ударах по Ирану, - президент Ирана Масуд Пезешкиан

// Офис президента Ирана

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на удары Израиля пообещал «дать мощный отпор, который заставит врага пожалеть о своем решении». Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте президента Ирана после израильских авиаударов по столице Тегерану и нескольким другим местам по всей стране.

По его словам, в результате ударов Израиля на Тегеран и другие города по всей стране ночью погибли мирные граждане, включая женщин и детей, а также военные командиры и ученые-атомщики.

«Иранский народ и официальные лица не будут молчать перед лицом этого преступления, а мощный и законный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о его глупых действиях.

Точно так же, как Исламская Республика всегда прилагала все усилия для поддержания мира в регионе и мире и доказывала свою готовность к диалогу, направленному на обеспечение мира в своих усилиях по достижению мира, она будет действовать решительно, чтобы ответить на агрессию и защитить территориальную целостность страны», - заявил он.

Израиль в ночь на 13 июня нанес удар по Ирану. Целями стали предприятия по обогащению урана, ракетные базы, а также руководство Корпуса стражей исламской революции и ученые-ядерщики.

Израиль заявил, что это упреждающая атака, поскольку Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия».

В свою очередь, власти Ирана на фоне израильских ударов объявили, что не будут участвовать в переговорах с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня в Омане.