Путин переговорил с президентом Ирана и премьер-министром Израиля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом передает Кремль.

Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов.

Он подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Путин добавил, что российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путём, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договорённостей. «Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», - говорится в сообщении.

В разговоре с премьер-министром Израиля Путин была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряжённости.

Условленно, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона, передает Кремль.



В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию в Иране и объявил чрезвычайное положение.