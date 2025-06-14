Иран нанес ответный удар по Израилю

CentralAsia (CA) - Иран нанес ответный удар по Израилю, сообщает государственное информационное агентство Ирана IRNA.

Агентство заявляет о запуске сотен баллистических ракет в сторону Израиля.

Агентства Reuters и AFP сообщают о взрывах в небе над Тель-Авивом и Иерусалимом.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в эфире иранского телеканала IRIB он заявил:

«Пусть не думают, что они ударили — и на этом все. Они начали. Это они развязали войну. Мы не позволим им остаться в живых после того злодеяния, которое они совершили против Ирана».

Ответный удар стал реакцией на масштабную израильскую операцию «Нация львов», начатую в ночь на 13 июня. Израильские ВВС нанесли удары по примерно ста объектам на территории Ирана. В результате атаки погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери, а также ведущие ученые, работавшие в ядерной сфере.