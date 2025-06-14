Крупнейший музыкальный фестиваль Монголии пройдет в новом формате в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

В этом году организаторы готовятся принять 100 000 посетителей за четыре дня.

Ежегодный музыкальный фестиваль Playtime, который стремится войти в пятерку крупнейших музыкальных фестивалей в Азии, пройдет с 3 по 6 июля в парке Playtime в Улан-Баторе.

Фестиваль, который пройдет в 23-й раз, создаст 3000 временных рабочих мест, а более 200 предприятий выступят соорганизаторами. В этом году организаторы готовятся принять 100 000 посетителей за четыре дня. В результате, по оценкам, это принесет экономике Улан-Батора добавленную стоимость в размере 12 млрд тугриков.

«Уникальность фестиваля этого года в том, что будут внедрены две новые технологии: квайринг или безналичная оплата с помощью QR-кода и браслета. Они дают множество преимуществ в решении таких проблем, как обеспечение безопасности зрителей и защита от продажи поддельных билетов. Но самое главное, внедрение новых технологий будет полезным для зрителей. Оплата с помощью браслета не только избавит посетителей от ожидания в длинных очередях, но и исключит риск потери наличных или банковских карт. Кроме того, мы обновили туалеты, а места под палатки теперь предоставляются бесплатно, что является еще одним преимуществом. Раньше молодым людям приходилось проезжать до 100 км до Улан-Батора и обратно. Вместо этого теперь они могут приехать тепло одетыми и комфортно разместиться на кемпинге. В этом году мы стремимся создать атмосферу настоящего фестиваля в кемпинге. Каждый посетитель нашего фестиваля получит уникальный музыкальный опыт, непохожий ни на что из того, что он испытывал ранее», — сказал основатель фестиваля Playtime Нацагдорж Цэрэндорж.

Организаторы работают над тем, чтобы к 2027 году фестиваль вошел в пятерку лучших музыкальных фестивалей Азии. В прошлом году фестиваль привлек 72 000 человек. В этом году на восьми сценах выступят 37 иностранных и 67 отечественных групп и исполнителей.

В 23-м фестивале Playtime выступят известная французская пост-блэк-метал группа Alcest, японская рок-группа Envy, считающаяся одним из пионеров пост-хардкор-движения, южнокорейская пост-рок-группа Jambinai, американская группа YHWH Nailgun, группы Balming Tiger, Megumi Acorda, Selica Gel, VVAS, которые в последнее время привлекают внимание современными музыкальными тенденциями.

Билеты на фестиваль, который пройдет под девизом «Earth. Music. Art. Love», продаются со скидкой на сайте Shoppy.mn до 3 июля 2025 года.

Playtime Music Festival (обычно называемый Playtime Festival) — ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Улан-Баторе, Монголия. По состоянию на 2024 год Playtime Festival является крупнейшим и самым продолжительным ежегодным музыкальным фестивалем в Монголии. Playtime Festival 2025 пройдет с 3 по 6 июля на Playtime Field в Налайхе, Улан-Батор.

Традиционно проходящий в начале июля, за выходные до праздника Наадам, фестиваль представляет разнообразный состав местных и международных исполнителей, представляющих такие жанры, как рок, поп, инди, хип-хоп, металл и электронную музыку.

Playtime Festival начал принимать международных артистов-хедлайнеров с 2013 года. Предыдущий состав состоял из местных известных музыкальных коллективов Монголии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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