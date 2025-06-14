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Казахстан запретил полеты над шестью странами

CentralAsia (KZ) -  Авиационная администрация Казахстана ввела полный запрет на полеты над воздушным пространством Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана, а также вблизи этих стран. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.

Решение принято в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации.

«Запрет распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских авиаперевозчиков. Он вступает в силу с момента получения и обязателен к исполнению», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после ударов Израиля казахстанские авиакомпании начали обходить воздушное пространство Ирана и Ирака.

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