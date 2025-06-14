Иран нанес четыре волны ракетных ударов по территории Израиля

CentralAsia (CA) - Иран нанес четыре волны ракетных ударов по территории Израиля, сообщает агентство Tasnim.

Ранее иранские представители в интервью CNN заявили о намерении усилить атаки на Израиль и готовности нанести удары по его союзникам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов»: израильские ВВС атаковали около ста целей на территории Ирана. В результате ударов погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и несколько учёных-ядерщиков. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересёк все красные линии, и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

В ответ на израильские удары по ядерным объектам вечером 13 июня Иран провел операцию под названием «Правдивое обещание 3». Ответные действия включали массированные ракетные запуски.