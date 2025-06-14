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В результате конфликта между Ираном и Израилем пострадали 392 человека

CentralAsia (CA) -  В результате ракетных и авиаударов, которыми обменялись Иран и Израиль, пострадали 392 человека.

Израиль начал военную операцию в ночь на 13 июня. В результате погибли 78 человек, еще 329 получили ранения. Среди погибших командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и несколько ученых-ядерщиков.

Вечером 13 июня Иран нанес ответный удар по Израилю. Согласно официальным данным властей страны, в Израиле пострадали 63 человека, из них двое — в тяжёлом состоянии. Большинство раненых — в Тель-Авиве, Центральном округе и прибрежных районах.

 

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