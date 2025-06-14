Трамп поговорил с премьер-министром Израиля и эмиром Катара

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудив с каждым ситуацию на Ближнем Востоке.

О беседе с Нетаньяху со ссылкой на представителя Белого дома сообщает агентство Reuters. Подробности разговора не раскрываются.

По данным The Peninsula Qatar, в ходе разговора с эмиром Катара Трамп выразил готовность США содействовать урегулированию кризиса в интересах региональной безопасности и стабильности.