Трамп поговорил с премьер-министром Израиля и эмиром Катара
- Азия и мир, политика
- 12:05, 14 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудив с каждым ситуацию на Ближнем Востоке.
О беседе с Нетаньяху со ссылкой на представителя Белого дома сообщает агентство Reuters. Подробности разговора не раскрываются.
По данным The Peninsula Qatar, в ходе разговора с эмиром Катара Трамп выразил готовность США содействовать урегулированию кризиса в интересах региональной безопасности и стабильности.
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