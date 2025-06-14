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Трамп поговорил с премьер-министром Израиля и эмиром Катара

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудив с каждым ситуацию на Ближнем Востоке.

О беседе с Нетаньяху со ссылкой на представителя Белого дома сообщает агентство Reuters. Подробности разговора не раскрываются.

По данным The Peninsula Qatar, в ходе разговора с эмиром Катара Трамп выразил готовность США содействовать урегулированию кризиса в интересах региональной безопасности и стабильности.

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