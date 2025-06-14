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В Узбекистане выявлено свыше 1,5 тыс. случаев ВИЧ среди вернувшихся из-за границы

CentralAsia (CA) -  За прошлый год в Узбекистане выявлено более 1,5 тысячи случаев заражения ВИЧ среди граждан, вернувшихся из-за рубежа. При этом добровольное тестирование прошёл лишь каждый четвёртый из 1,7 млн репатриантов.

Эти данные были озвучены на заседании фракции партии «Миллий тикланиш» в Олий Мажлисе.

Депутаты отмечают, что выявленные случаи — лишь верхушка айсберга. Отсутствие обязательного медицинского осмотра после длительного пребывания за границей затрудняет своевременное выявление вируса.

В связи с этим была предложена инициатива о внесении в законодательство закона, предусматривающего обязательное тестирование на ВИЧ для граждан, находившихся за рубежом более 90 дней, а также для иностранных трудовых мигрантов. Цель инициативы — защита общественного здоровья и усиление профилактики инфекций на фоне роста миграционной активности.

Напомним, что группа учёных из Мельбурна (Австралия) разработала метод, позволяющий визуализировать ВИЧ внутри лейкоцитов, что открывает возможности для полного выведения вируса из организма.

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