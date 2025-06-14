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Казахстанцы эвакуировались из Ирана в Азербайджан

CentralAsia (KZ) -  Граждане Казахстана эвакуировались из Ирана в Азербайджан, сообщает издание Report.

На пограничном пункте «Астара» шестеро граждан Казахстана пересекли границу Азербайджана из Ирана для возвращения на родину.

«Для эвакуированных из Ирана созданы все необходимые условия, включая предоставление медицинских услуг, желающие также могут позавтракать на пограничном пункте», - отмечает издание.

Ранее ряд иностранных государств обратился к азербайджанской стороне с просьбой содействовать в возвращении своих граждан через территорию Азербайджана для дальнейшей эвакуации.

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