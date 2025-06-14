МИД Таджикистана осудил нападение Израиля на Иран

- Таджикистан, политика
- 13:14, 14 июня 2025
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CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан выступило с официальным заявлением в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.
Как сообщает пресс-служба ведомства, МИД Таджикистана осуждает нападение Государства Израиль на территорию Исламской Республики Иран и выражает глубокую обеспокоенность в связи с нарастающей эскалацией напряжённости в регионе.
МИД подчеркнул необходимость строгого соблюдения норм международного права и принципов мирного сосуществования.
«Республика Таджикистан призывает все стороны к сдержанности и соблюдению основополагающих принципов международных отношений», - заявили в министерстве.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию по территории Ирана, вечером 13 июня Иран нанес ответный удар.