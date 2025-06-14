В Иране назначены новые главы КСИР и Генштаба
- Азия и мир, политика
- 13:20, 14 июня 2025
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Мохаммад Пакпур
CentralAsia (CA) - Мохаммад Пакпур назначен новым командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) вместо погибшего в результате израильской атаки Хосейна Салами. Об этом сообщил телеканал IRIB со ссылкой на указы верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Пост начальника Генштаба вооруженных сил Ирана занял Абдулрахим Мусави — он сменил погибшего Мохаммада Багери.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию на территории Ирана. В результате израильского удара по военным объектам и гражданской инфраструктуре погибли Салами, Багери, шесть специалистов-ядерщиков, а также бывший глава Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, считавшийся близким к Хаменеи.
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