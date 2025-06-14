Авиакатастрофа в Индии: число жертв достигло 274 человек

CentralAsia (CA) - Число жертв крушения самолета авиакомпании Air India в индийском городе Ахмедабад увеличилось до 274. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным властей, число погибших возросло после обнаружения новых тел. Все они доставлены в морг больницы Ахмедабада, где продолжается процесс опознания.

Среди погибших — 241 человек, находившийся на борту (включая пассажиров и членов экипажа), а также 33 человека на земле. В частности, десять студентов погибли в общежитии медицинского колледжа, на которое рухнул авиалайнер. Остальные жертвы — прохожие и уличные торговцы.

По информации телеканала, в идентификации тел задействованы 36 патологоанатомов, проводится ДНК-анализ. В среду семьям были переданы первые восемь тел.

Крушение произошло 12 июня. Самолет Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон. На борту находились 242 человека: 169 — граждане Индии, 53 — Великобритании, 7 — Португалии и 1 — Канады.