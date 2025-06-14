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Узбекистан призвал Израиль и Иран немедленно прекратить военные действия

CentralAsia (UZ) -  Министерство иностранных дел Узбекистана выразило «серьёзную обеспокоенность» в связи с военной операцией Израиля против Ирана.

«Призываем все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования», - говорится в заявлении.

«Считаем тревожным риск дальнейшей эскалации, которая может привести к широкомасштабной конфронтации», - подчеркнули в МИДе.

В заявлении также отмечена приверженность Узбекистана укреплению региональной стабильности и готовность содействовать усилиям по деэскалации конфликта.

13 июня Израиль нанес несколько ударов по целям в Иране, включая ядерные объекты. Цель операции — «предотвращение иранской угрозы существованию еврейского государства». В результате атаки погибли трое высокопоставленных иранских командующих и шесть ученых-ядерщиков. Иран ответил запуском более 100 дронов.

Ранее МИД Узбекистана призвал своих граждан, находящихся в регионе, проявлять бдительность, следить за официальными сообщениями и иметь при себе документы и контакты посольств.

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