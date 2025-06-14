Россия начала эвакуацию своих граждан из Ирана

флаг Ирана

CentralAsia (CA) - Россия начала эвакуацию своих граждан из Ирана, первый автобус с россиянами уже пересек ирано-азербайджанскую границу. Об этом сообщает посольство РФ в Баку.

Всего из Ирана планируется вывезти 88 человек.

Среди россиян, прибывших в Азербайджан, есть члены съемочной группы сериала «Трудно быть богом» во главе с режиссером и продюсером Фёдором Бондарчуком. Также эвакуирован 51 артист Большого симфонического оркестра имени Петра Чайковского.

Накануне Баку получил обращения от нескольких стран с просьбой помочь вывезти их граждан из Ирана из-за масштабных обстрелов.