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Россия начала эвакуацию своих граждан из Ирана
флаг Ирана
флаг Ирана

CentralAsia (CA) -  Россия начала эвакуацию своих граждан из Ирана, первый автобус с россиянами уже пересек ирано-азербайджанскую границу. Об этом сообщает посольство РФ в Баку.

Всего из Ирана планируется вывезти 88 человек.

Среди россиян, прибывших в Азербайджан, есть члены съемочной группы сериала «Трудно быть богом» во главе с режиссером и продюсером Фёдором Бондарчуком. Также эвакуирован 51 артист Большого симфонического оркестра имени Петра Чайковского.

Накануне Баку получил обращения от нескольких стран с просьбой помочь вывезти их граждан из Ирана из-за масштабных обстрелов.

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