Россия начала эвакуацию своих граждан из Ирана
- Азия и мир, происшествия
- 15:14, 14 июня 2025
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флаг Ирана
CentralAsia (CA) - Россия начала эвакуацию своих граждан из Ирана, первый автобус с россиянами уже пересек ирано-азербайджанскую границу. Об этом сообщает посольство РФ в Баку.
Всего из Ирана планируется вывезти 88 человек.
Среди россиян, прибывших в Азербайджан, есть члены съемочной группы сериала «Трудно быть богом» во главе с режиссером и продюсером Фёдором Бондарчуком. Также эвакуирован 51 артист Большого симфонического оркестра имени Петра Чайковского.
Накануне Баку получил обращения от нескольких стран с просьбой помочь вывезти их граждан из Ирана из-за масштабных обстрелов.
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