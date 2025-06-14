экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ЦАХАЛ сообщил об убийстве девяти ключевых ученых-ядерщиков в Иране
// РИА Новости

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля заявила об устранении девяти ключевых иранских учёных и экспертов, принимавших участие в развитии ядерной программы страны. По данным израильской стороны, все они занимали важные позиции в ядерном проекте Ирана и имели десятилетия опыта в сфере разработки ядерного оружия.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, среди ликвидированных:

  • Ферейдун Аббаси — эксперт в области ядерной инженерии;
  • Мохаммад Махди Техранши — физик;
  • Акбар Моталеби Заде — эксперт в области химической инженерии;
  • Саид Барджи — эксперт в области материаловедения;
  • Амир Хассан Фахахи — физик;
  • Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт в области физики реакторов;
  • Мансур Асгари — физик;
  • Ахмад Реза Золфагари Дарьяни — эксперт в области ядерной инженерии;
  • Али Бахуи Катирими — эксперт в области механики.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что все они играли ключевую роль в продвижении иранской ядерной программы. Устранение стало возможным благодаря точным данным, собранным израильской разведкой. Именно на их основе 13 июня были нанесены удары израильскими ВВС, говорится в заявлении армии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com