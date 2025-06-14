ЦАХАЛ сообщил об убийстве девяти ключевых ученых-ядерщиков в Иране
- Азия и мир, происшествия
- 16:37, 14 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля заявила об устранении девяти ключевых иранских учёных и экспертов, принимавших участие в развитии ядерной программы страны. По данным израильской стороны, все они занимали важные позиции в ядерном проекте Ирана и имели десятилетия опыта в сфере разработки ядерного оружия.
Согласно сообщению ЦАХАЛ, среди ликвидированных:
- Ферейдун Аббаси — эксперт в области ядерной инженерии;
- Мохаммад Махди Техранши — физик;
- Акбар Моталеби Заде — эксперт в области химической инженерии;
- Саид Барджи — эксперт в области материаловедения;
- Амир Хассан Фахахи — физик;
- Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт в области физики реакторов;
- Мансур Асгари — физик;
- Ахмад Реза Золфагари Дарьяни — эксперт в области ядерной инженерии;
- Али Бахуи Катирими — эксперт в области механики.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что все они играли ключевую роль в продвижении иранской ядерной программы. Устранение стало возможным благодаря точным данным, собранным израильской разведкой. Именно на их основе 13 июня были нанесены удары израильскими ВВС, говорится в заявлении армии.
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