Иран призывает ООН решительно отреагировать на агрессию Израиля

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости срочной реакции со стороны Организации Объединённых Наций в ответ на действия Израиля, которые он охарактеризовал как акты агрессии в отношении Ирана. Об этом передает издание IRNA.

Во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Аракчи сообщил подробности ударов, которые, по его словам, были нанесены Израилем по различным объектам в Иране, включая военные базы, ядерные объекты и жилые дома.

Он подчеркнул, что подобные действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Ирана как государства-члена ООН. По его словам, удары представляют собой акт агрессии, и Иран оставляет за собой право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

Аракчи призвал ООН действовать в рамках своих уставных обязанностей, осудить удары и принять меры по привлечению виновных к ответственности.

Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящим, осудил атаки и заявил о намерении использовать ресурсы ООН для снижения напряжённости и содействия восстановлению мира и стабильности в регионе.

Ранее в ночь на пятницу Израиль нанёс удары по ряду целей в и вокруг Тегерана, а также по другим городам Ирана. Среди целей оказались и жилые дома. Также сообщалось о точечных ударах по представителям высшего военного руководства страны.

Согласно сообщениям, в результате атак погибли начальник Генерального штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами.