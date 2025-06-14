Страны ШОС осудили удары Израиля по Ирану и призвали к мирному урегулированию

CentralAsia (CA) - Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) осудили военные удары Израиля по территории Ирана.

«Подобные агрессивные действия в отношении гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, повлекшие за собой гибель мирных жителей, являются грубым нарушением норм и принципов международного права и Устава Организации Объединённых Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана. Эти удары подрывают региональную и международную безопасность и несут в себе серьёзные риски для глобального мира и стабильности», - говорится в заявлении.

ШОС подчёркивает необходимость урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами.

«Государства-члены ШОС выражают искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран. Последовательно следуя целям и принципам Устава ООН и Хартии ШОС, они считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств-участников организации, и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности», - отмечается в заявлении.

Члены ШОС ‒ Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь.