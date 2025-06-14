BBC: Израиль рассчитывает на внутренний кризис в Иране после ударов

CentralAsia (CA) - Масштабы израильских атак на Иран позволяют предположить, что одной из целей Тель-Авива может быть не только устранение ядерной и ракетной угрозы, но и попытка повлиять на внутреннюю политическую ситуацию в Исламской Республике. Как пишет BBC остаётся вопрос — насколько реалистичен такой сценарий?

В пятницу вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с видеопосланием, в котором призвал к сопротивлению властям. По его словам, Израиль устраняет угрозы безопасности и «расчищает путь к вашей свободе» — так Нетаньяху сформулировал обращение к иранцам.

Издание отмечает, что такая риторика может свидетельствовать о надежде Израиля на усиление внутреннего недовольства в Иране и, возможно, на смену режима. Аналитик Майкл Сингх из вашингтонского Института ближневосточной политики в интервью Reuters также допустил, что «Израилю хотелось бы, чтобы народ восстал».

Корреспондент BBC на Ближнем Востоке Хьюго Бачега пишет, что иранские власти находятся под сильным давлением. В обществе растёт недовольство экономикой, ограничениями свободы слова и положением женщин и меньшинств.

Согласно BBC, израильские удары уже привели к гибели высокопоставленных иранских военных, в том числе командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и начальника Генштаба. После удара в ответ со стороны Ирана, Нетаньяху заявил, что «ожидается ещё больше», намекнув на возможность новых операций.

При этом BBC подчеркивает, что пока нет признаков того, что ситуация внутри Ирана может перерасти в масштабное антиправительственное движение. Власть в стране сконцентрирована в руках силовых и экономических структур, в первую очередь КСИР и других невыборных органов.

Редактор Персидской службы BBC Амир Азими отмечает, что эти силы уже находятся у власти и в случае необходимости могут сделать курс страны ещё более жёстким. Как пишет издание, для Израиля желаемым вариантом может быть приход к власти дружественных сил, однако вопрос в том, кто именно может стать альтернативой действующему режиму.

Оппозиционные силы в Иране остаются разрозненными. После протестов 2022 года — движения «Женщина. Жизнь. Свобода» — попытки создать единую коалицию не увенчались успехом. Среди возможных альтернатив называются бывший наследный принц Мохаммед Реза Пехлеви, проживающий в изгнании, и организация «Моджахедин-э Халк» (МЕК). Однако, как пишет BBC, ни один из этих акторов не обладает широкой поддержкой в обществе.

По мнению Азими, ни одна из оппозиционных групп на данный момент не имеет ресурсов и организационной силы для реального влияния на ситуацию. Даже если внутреннее напряжение возрастёт, его исход остаётся непредсказуемым.

Издание также обращает внимание, что антиизраильская риторика, укоренённая как в элитах, так и в обществе, может стать барьером для массовой поддержки идей, идущих извне. Один из рисков — не смена режима, а его дестабилизация с последующим хаосом в стране с населением около 90 миллионов человек, что повлечёт серьёзные последствия для региона.

Военный аналитик Мик Райан в комментарии BBC отмечает, что сохранить устойчивость нынешнего режима могут помочь Россия и Китай, заинтересованные в недопущении прецедента насильственного свержения авторитарных правительств.

По мнению издания, у Ирана остаётся ограниченный выбор: либо попытаться вернуться к переговорам с США, что может быть воспринято как признак слабости, либо продолжать агрессивную линию. Однако дальнейшие удары по Израилю, как подчёркивается в статье, с большой вероятностью вызовут новые ответные действия, а возможная эскалация против интересов США может втянуть Вашингтон в прямой конфликт — чего Тегеран явно избегает.