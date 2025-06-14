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Нетаньяху пригрозил авиаударами по «каждой цели» иранского режима

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время израильские военные самолёты появятся в небе над Тегераном и нанесут удары по «каждому объекту и каждой цели» иранского режима.

Об этом он сообщил в видеообращении, распространенном его канцелярией.

«В самое ближайшее время вы увидите израильские самолёты в небе над Тегераном. Мы нанесём удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», - заявил Нетаньяху.

С ночи 13 июня Израиль наносит удары по целям на территории Ирана. Первыми были атакованы ядерные объекты. В ответ Иран выпустил сотни ракет, после чего израильская авиация продолжила удары по различным целям на иранской территории.

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