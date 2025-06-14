экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Архивная фотография
Архивная фотография
// AP

CentralAsia (CA) -   

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился около 50 минут и был оценен обеими сторонами как полезный. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В ходе беседы Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность России продолжать переговоры с Киевом после 22 июня.

Президент РФ осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Израиля и Ирана как «весьма тревожную». Путин сообщил о готовности России выступить посредником в диалоге между Израилем и Ираном.

Лидер США назвал удары Израиля по Ирану эффективными и заявил, что американские переговорщики готовы возобновить работу с иранской стороной по ядерной проблеме. Президенты обеих стран не исключили возможность возвращения к переговорному процессу по иранской ядерной программе.

Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com