Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

- Азия и мир, политика
- 22:20, 14 июня 2025
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CentralAsia (CA) -
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился около 50 минут и был оценен обеими сторонами как полезный. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В ходе беседы Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность России продолжать переговоры с Киевом после 22 июня.
Президент РФ осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Израиля и Ирана как «весьма тревожную». Путин сообщил о готовности России выступить посредником в диалоге между Израилем и Ираном.
Лидер США назвал удары Израиля по Ирану эффективными и заявил, что американские переговорщики готовы возобновить работу с иранской стороной по ядерной проблеме. Президенты обеих стран не исключили возможность возвращения к переговорному процессу по иранской ядерной программе.
Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине.