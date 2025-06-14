Конфликт между Израилем и Ираном: что произошло?

CentralAsia (CA) - С 13 июня регион Ближнего Востока переживает крупнейшую эскалацию за последние десятилетия — Израиль нанес масштабные удары по территории Ирана, спровоцировав ответный ракетный обстрел. События создали прецедент к открытому вооруженному противостоянию между двумя странами.

Причина конфликта

Израильские власти утверждают, что удар был нанесен в ответ на «непосредственную угрозу», связанную с активностью Ирана в ядерной и ракетной сферах. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, подчеркивая, что «режим аятолл угрожает не только Израилю, но и глобальной стабильности».

Удары Израиля

Согласно данным BBC и Al Jazeera, в первый же день атаки было задействовано более 200 израильских истребителей, которые нанесли удары по не менее чем 100 ключевым объектам. Основные цели — ядерные объекты в Натанце, Фордо, Араке, командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также склады ракет и системы ПВО.

Особое внимание было уделено комплексу в Натанце — центру по обогащению урана, где, по данным Израиля, располагались продвинутые центрифуги IR-4 и IR-6. Также удары пришлись по подземным объектам в Исфахане и штабу КСИР в Тегеране. Помимо авиаударов, использовались беспилотники и кибероружие, чтобы вывести из строя ПВО и коммуникационные системы Ирана.

Ответ Тегерана

В ответ на авиаудары, Иран спустя несколько часов выпустил около 200 ракет и беспилотников по территории Израиля. По данным CNN, большинство целей удалось перехватить, однако несколько ракет достигли Тель-Авива и Хайфы. Несколько человек получили ранения, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, по словам иранских военных, атаки будут продолжены, если Израиль не прекратит бомбардировки. Прозвучали и угрозы в адрес американских баз в регионе, в случае дальнейшего участия США в поддержке Израиля.

Потери и разрушения

По информации иранского агентства Fars, в результате израильской атаки погибли по меньшей мере 78 человек, еще 329 получили ранения. Под обстрел, в том числе, попали жилые районы в Тегеране. Власти Ирана заявили, что радиационный фон на поврежденных ядерных объектах в норме, и уведомили об этом МАГАТЭ.

Также убиты ряд высокопоставленных военных. В частности, были убиты командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери, командир спецподразделения «Аль-Кудс» Исмаил Каани, а также глава иранских ВВС Али Хаджизаде. Кроме того, погибли шесть ученых-ядерщиков, включая известных физиков Ферейдуна Аббаси Давани и Азада Мехди Техранчи. Серьезные ранения получил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

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Реакция мирового сообщества

ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению дипломатического диалога.

Китай, Россия, а также страны ШОС выразили обеспокоенность и призвали стороны к диалогу.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил удары, заявив, что «будет продолжение».

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в случае ответа Ирана на атаки Израиля Париж окажет Тель-Авиву поддержку.