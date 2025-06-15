США рассматривают запрет на въезд для граждан Кыргызстана и еще 35 стран, - The Washington Post

CentralAsia (CA) - Соединённые Штаты рассматривают возможность введения ограничений на въезд для граждан 36 государств, в том числе Кыргызстана. Об этом говорится в служебной записке Госдепартамента, с которой ознакомилась The Washington Post.

В список входят 25 африканских стран, включая таких партнёров США, как Египет и Джибути, а также государства Карибского бассейна, Центральной Азии и Тихоокеанского региона.

Среди стран, попавших под внимание американских властей:

Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.

По данным издания, представитель Госдепартамента отказался комментировать служебные документы. Белый дом также не ответил на запрос о комментарии.

Эта инициатива станет новым этапом ужесточения миграционной политики администрации Трампа.

Согласно документу, подписанному госсекретарём Марко Рубио и направленному американским дипломатам, правительствам указанных стран даётся 60 дней для выполнения новых требований Госдепа. Первичный план действий необходимо представить до 8:00 среды.

В записке говорится, что эти страны не соответствуют ряду критериев. В некоторых нет компетентных органов, способных выдавать надёжные документы, либо наблюдаются масштабные случаи мошенничества. Также указывается, что многие граждане этих стран нарушают сроки пребывания в США.

Среди других оснований — предоставление гражданства в обмен на инвестиции без необходимости проживания, а также случаи «антисемитской и антиамериканской деятельности» выходцев из этих стран. При этом подчёркивается, что готовность принимать депортированных граждан третьих стран или заключить соглашение о «безопасной третьей стране» может смягчить другие претензии.

The Washington Post отмечает, что сроки введения ограничений в случае невыполнения требований пока неизвестны.