Монголия завоевала первую медаль на чемпионате Азиатской баскетбольной лиги

CentralAsia (MNG) -

«Хасын Хулэгууд» завершил сезон прорывов третьим местом на BCL Asia 2025, обыграв команду хозяев Дубая

Баскетбольный клуб «Хасын Хулэгууд» занял третье место в Азиатской баскетбольной лиге чемпионов (BCL Asia) 2025 года, одержав победу со счетом 84-79 над хозяевами турнира «Shabab Al Ahli» в пятницу вечером на арене Coca-Cola.

«Хасын Хулэгууд» совершил решающий рывок со счетом 8:0, сократив небольшое отставание до преимущества в 77:72 за пять минут до конца матча. Этого им хватило, чтобы взять ситуацию под контроль и триумфально завершить историческую серию.

После неудачи в прошлогодних отборочных матчах BCL Asia тренер Ариунболд Эрдэнэ и компания завершили свой прорывной сезон бронзовой медалью, что, несомненно, является одним из лучших достижений баскетбольного клуба на этом турнире.

Кроме того, чемпионы BCL Asia-East 2025 и The League 2024-25, «Хасын Хулэгууд», теперь добились наивысшего результата среди монгольских команд в самом престижном клубном турнире континента.

«Мы так взволнованы. Это очень большой успех для монгольского баскетбола», — сказал Ариунболд Эрдэнэ. «Все монгольские игроки, тренеры, персонал, федерация — они мечтали о таком успехе годами».

Историческая и идеальная ночь Азбаяра Алтангэрэла

Азбаяр Алтангэрэл продемонстрировал безупречный шедевр, набрав 28 очков, войдя в историю и приведя «Хасын Хулэгууд» к первой в истории Монголии медали BCL Asia.

В игре, уже наполненной смыслом, Азбаяр Алтангэрэл продемонстрировал выступление, которое попадет в книгу рекордов и в историю монгольского баскетбола.

20-летний молодой герой набрал 28 очков, реализовав 11 из 11 бросков, и привел «Хасын Хулэгууд» к победе со счетом 84-79 над хозяевами «Shabab Al Ahli» в матче за третье место Азиатской баскетбольной лиги чемпионов (BCL Asia) 2025 года.

Это рекорд по количеству заброшенных мячей без промахов в одной игре BCL Asia за последнее десятилетие, а также рекорд по количеству очков, набранных таким образом — он превзошел предыдущий показатель в 22 очка, набранный Куинси Дуби в 2017 году при 10 из 10 бросков.

Но вечер Азбаяра был не только о цифрах. Его безупречная игра привела «Хасын Хулэгууд» к первой в истории Монголии медали BCL Asia, достижение, увенчавшее один из самых вдохновляющих командных поворотов соревнований.

Из всех 11 заброшенных мячей ни один не был важнее, чем бросок из-под ворот за 1:11 до конца матча, увеличивший преимущество до 84-77 и закрепивший победу.

Это был исторический вечер Азбаяра, определивший момент — не только как прорыв молодой звезды, но и как маяк для восходящего будущего монгольского баскетбола.

«Я действительно горжусь нашими местными игроками», — сказал тренер Ариунболд Эрдэнэ. «Каждая игра, каждая тренировка — они приходят и делают все возможное».

Азбаяр демонстрировал это каждый вечер на протяжении всего сезона. Он был вторым в команде по EFF (16,6) и результативности (12,6 очков за игру) во время BCL Asia-East и третьим по подборам (5,6 подборов за игру) в команде. В Дубае он продолжал быть продуктивным, набирая 11,2 очков и делая 4,8 подборов за игру, что составляет 14,2 EFF.

Но в пятницу вечером многообещающий 20-летний парень превзошел ожидания. Он был идеален — и Монголия ушла с частичкой континентальной славы.

Золото досталось японской команде Utsunomiya, а ливанская Al Riyadi Beirut заняла второе место.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения