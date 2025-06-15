Причины и сценарии конфликта Ирана и Израиля. Что пишут мировые СМИ?

CentralAsia (CA) - Дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Лэндейл рассуждает о возможных вариантах конфликта между Ираном и Израилем. Сценарии варьируются от ограниченного конфликта до региональной войны с глобальными экономическими последствиями.

Несмотря на отрицания, Иран считает, что США поддержали израильские атаки. Возможны удары по американским базам и дипломатическим миссиям в регионе. При гибели американцев США, скорее всего, ответят военными действиями, что может втянуть их в широкомасштабный конфликт, несмотря на обещание Трампа избегать «вечных войн».

Иран может перенаправить удары по странам Персидского залива, особенно тем, кто сотрудничал с США и Израилем. Эти страны могут потребовать американской поддержки, что расширит конфликт.

Если израильские удары окажутся неэффективными, Иран может ускорить разработку ядерного оружия. Это приведёт к ещё более опасной гонке вооружений и затяжному конфликту.

Возможная блокада Ормузского пролива и атаки хуситов на суда могут вызвать резкий рост цен на нефть и усилить мировую инфляцию. От этого выиграет, в первую очередь, Россия.

Израиль может стремиться к смене власти в Иране. Но свержение режима может привести к хаосу, гражданской войне и новым угрозам, как это произошло в Ираке и Ливии.

Аль-Джазиира в своем редакционном комментарии пишет, что израильский удар по Ирану отражает не только стремление замедлить или уничтожить потенциальную ядерную угрозу, но и является тщательно рассчитанным политическим шагом. Нетаньяху использовал его как инструмент укрепления собственной власти, отвлечения внимания от коррупционного расследования и укрепления национального консенсуса. При этом подобный подход несёт риски внутреннего раскола, особенно если конфликт затянется.

Издание также отмечает, что Израиль рассматривает иранскую ядерную программу как прямую угрозу своему стратегическому преимуществу, так как сам обладает ядерным оружием, хотя официально это не признаёт. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждает, что Иран способен произвести ядерную бомбу за несколько месяцев или год, и этим оправдывает удары. В то же время международная оценка другая: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обвиняет Иран в недостаточном сотрудничестве и нарушении обязательств, но не утверждает, что Иран создаёт оружие. США тоже считают, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, и верховный лидер страны не возобновлял программу, замороженную ещё в 2003 году. После выхода США из ядерной сделки в 2018 году напряжённость усилилась, но фактических доказательств неминуемой ядерной угрозы Ирана нет.

Издание Медуза дает мнение эксперта Дарьи Должиковой, которая утверждает, что полностью уничтожить иранскую ядерную программу военным путем невозможно: она географически рассредоточена, часть объектов защищена и расположена под землей, а научный потенциал Ирана невозможно ликвидировать авиаударами. Такие удары лишь повышают риск эскалации и могут усилить мотивацию Ирана действительно создать ядерное оружие.

Израиль атаковал сейчас, вероятно, чтобы сорвать предполагаемую милитаризацию программы, хотя США официально считают, что Иран не принял решения о создании бомбы. Ключевой спорный вопрос в переговорах между Ираном и США — обогащение урана внутри страны. После выхода Трампа из ядерной сделки в 2018 году Иран начал постепенно нарушать её условия, что вновь обострило ситуацию.

Несмотря на критику Ирана за нарушение обязательств, Международное агентство по атомной энергии всё ещё имеет доступ к большинству объектов, и прямых доказательств создания оружия нет. Однако после ударов Израиля Иран может выйти из Договора о нераспространении и окончательно пойти на создание бомбы, чтобы обезопасить себя от новых атак. Таким образом, политика Израиля по недопущению второй ядерной державы в регионе рискует спровоцировать прямо противоположный результат.