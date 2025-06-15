Трамп пригрозил обрушить на Иран «всю мощь вооруженных сил США»

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану масштабным ответом в случае нападения на американскую территорию или интересы. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Если Иран каким-либо образом атакует нас, на него обрушится вся мощь американских вооружённых сил в невиданных ранее масштабах», - написал он.

Трамп также подчеркнул, что США не причастны к последним ударам Израиля по Ирану.

«Америка не имеет отношения к сегодняшней атаке на Иран. Тем не менее мы готовы помочь заключить соглашение между Ираном и Израилем, чтобы положить конец этому кровавому конфликту», - отметил он.

С ночи 13 июня между Ираном и Израилем продолжается обмен ударами.