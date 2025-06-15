Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами

CentralAsia (CA) - В ночь на 14 июня Иран и Израиль вновь обменялись ударами. По сообщениям израильских СМИ, Иран выпустил не менее 70 баллистических ракет; одновременно была зафиксирована атака беспилотников на Тель-Авив.

Полиция Израиля сообщает как минимум о десяти погибших. В городе Бат-Ям, пригороде Тель-Авива, ракета попала в жилое здание — по предварительным данным, погибли шесть человек, включая двух детей. Ещё четыре человека, члены одной семьи, стали жертвами удара в городе Тамра, расположенном в районе Хайфы.

Сообщается также о более чем 200 пострадавших. Число жертв может возрасти, поскольку продолжаются поисково-спасательные работы — есть пропавшие без вести.

По данным иранского агентства Tasnim, Израиль ночью атаковал штаб-квартиру Минобороны Ирана, в результате чего «незначительные повреждения» получил один из административных корпусов. Также удар был нанесен по Организации оборонных инноваций и исследований, подведомственной Минобороны.

Минобороны Ирана

В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о «масштабной серии ударов» по объектам инфраструктуры, связанным, по утверждению военных, с иранской программой создания ядерного оружия.