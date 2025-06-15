Иран заявил о готовности к соглашению, гарантирующему отсутствие ядерного оружия

CentralAsia (CA) - Иран выразил готовность заключить международное соглашение, которое будет гарантировать отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с иностранными дипломатами.

Арагчи подчеркнул, что Иран готов к соглашению, направленному на подтверждение того, что страна не стремится к созданию ядерного оружия, поскольку такое вооружение противоречит установленным в стране принципам.

При этом он отметил, что Тегеран не примет условий, которые ограничивают его законное право на развитие мирной ядерной программы. «Если соглашение будет предусматривать лишение Ирана этих прав, мы не готовы его подписывать», - заявил он.

Арагчи также напомнил, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер, а Иран продолжает выполнять обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).