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Сирия, Иордания и Ирак закрыли воздушное пространство

CentralAsia (CA) -  Сирия, Иордания и Ирак закрыли воздушное пространство после ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана, сообщает The Washington Post.

Иран также продлил ограничение на использование своего воздушного пространства, передает агентство IRNA.

Воздушное пространство этих стран уже было закрыто 13 июня, после начала военной эскалации. Аналогичные меры ранее приняли Израиль и Иран.

Операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объяснил удары необходимостью предотвратить угрозу со стороны иранской ядерной программы. В ходе атак, по сообщениям СМИ, погибли высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.

В ответ Иран объявил о начале операции под названием «Истинное обещание-3» и провел несколько волн ракетных и беспилотных атак.

В ночь на 15 июня Иран вновь нанес удары по израильским территориям. В частности, сообщается о поражении нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. По данным IRNA, в результате атак погибли 10 человек. В городе Тамра зафиксировано прямое попадание в здание — погибла девушка, 14 человек получили ранения.

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