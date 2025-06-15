Moody’s улучшило прогноз по рейтингу Узбекистана — агентство отметило устойчивость экономики и продолжение реформ

CentralAsia (KZ) - Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Узбекистана с «стабильного» на «позитивный». Эксперты агентства отметили устойчивость макроэкономических показателей, уверенный рост ВВП, а также курс на приватизацию и открытие экономики.

По мнению аналитиков, Узбекистан демонстрирует «позитивную динамику в области либерализации и повышения привлекательности для иностранных инвесторов», несмотря на глобальную нестабильность.

Особое внимание уделено активизации частного сектора, а также усилиям страны по укреплению региональных логистических и энергетических связей. Это решение Moody’s может стать важным ориентиром для инвесторов по всему миру.

Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева прокомментировала улучшение кредитного прогноза, подчеркнув его значение в контексте долгосрочной экономической стратегии страны: «Улучшение прогноза — это лишь первый шаг к нашей цели: поднять кредитный рейтинг Узбекистана до инвестиционного уровня к 2030 году» - отметила она.

Эту позитивную динамику подкрепил успешно проведённый IV Ташкентский международный инвестиционный форум, в рамках которого были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму $30,5 млрд. Более 10 000 участников и свыше 500 деловых встреч подтвердили высокий интерес и доверие со стороны международного бизнеса к Узбекистану.

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