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Трамп принял военный парад на фоне массовых протестов в США

CentralAsia (CA) -  В Вашингтоне состоялся масштабный военный парад, посвященный 250-летию основания американской армии. Мероприятие также совпало с 79-летием президента США Дональда Трампа, который принимал парад вместе с супругой Меланией и министром обороны Питом Хегсетом.

На параде прошли более 7 тыс. военнослужащих в форме различных исторических периодов. Были задействованы десятки единиц наземной техники, а в небе пролетели боевые самолёты и вертолёты. Праздничные мероприятия начались с 21-пушечного салюта и исполнения государственного гимна.

По оценкам СМИ, стоимость мероприятия составила около 45 млн долларов.

Одновременно с парадом в США прошли акции протеста против Трампа и его политики в области иммиграции.

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