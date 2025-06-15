На территорию Украины возвращены тела 1200 военнослужащих

CentralAsia (CA) - На территорию Украины возвращены тела 1200 военнослужащих, сообщил 15 июня украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В ближайшее время в экспертных учреждениях МВД Украины будет проведена процедура идентификации останков.

Передача тел состоялась в соответствии с договорённостями, достигнутыми делегациями Украины и России на переговорах в Стамбуле 2 июня.