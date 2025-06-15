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На территорию Украины возвращены тела 1200 военнослужащих

CentralAsia (CA) -  На территорию Украины возвращены тела 1200 военнослужащих, сообщил 15 июня украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В ближайшее время в экспертных учреждениях МВД Украины будет проведена процедура идентификации останков. 

Передача тел состоялась в соответствии с договорённостями, достигнутыми делегациями Украины и России на переговорах в Стамбуле 2 июня.

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