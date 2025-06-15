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За сутки в Израиле 385 человек пострадали

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в результате ударов Ирана в Израиле 385 человек пострадали, сообщили 15 июня в израильском Минздраве.

По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе ночных обстрелов Иран выпустил по территории еврейского государства 70 ракет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате атаки помимо высокопоставленных военнослужащих, по данным ЦАХАЛа, были убиты девять ученых-ядерщиков, задействованных в иранской ядерной программе. В тот же день Иран ответил собственной ракетной атакой.

 

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