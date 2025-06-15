В Тегеране атаковано здание полиции — сообщают о взрывах и раненых

CentralAsia (CA) - В Тегеране атаковано здание полиции, сообщается о взрывах. Об этом сообщают иранские СМИ.

Агентство Fars сообщает, что израильский беспилотник атаковал здание полиции в иранской столице. В результате удара несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения

Агентство IRNA сообщает, что в столице Ирана слышны взрывы.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося обмена ударами между Ираном и Израилем.