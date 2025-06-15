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В Индии разбился вертолет с паломниками, есть жертвы

CentralAsia (CA) -  На севере Индии произошла авиакатастрофа с участием вертолета, перевозившего индуистских паломников. Как сообщает агентство ANI, воздушное судно загорелось после падения. Все семь человек на борту, включая двухлетнего ребёнка, погибли.

По предварительным данным, вертолет, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, направлялся из святилища Кедарнатх в штате Уттаракханд. Авария произошла рано утром 15 июня — около 5:30 по местному времени. Очевидцы заметили дым и сообщили о случившемся в экстренные службы.

Представитель регионального департамента туризма Рахул Чаубей заявил, что причиной трагедии, вероятно, стали неблагоприятные погодные условия, которые часто затрудняют полёты в горной местности. По факту крушения проводится расследование.

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