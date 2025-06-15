Иран сообщил о 128 погибших в результате израильских ударов

CentralAsia (CA) -

Число жертв израильских авиаударов по территории Ирана превысило 120 человек.

Как сообщает иранское издание Etemad со ссылкой на данные Минздрава страны, к полудню 14 июня погибло не менее 128 человек, около 900 получили ранения. Многие из пострадавших — гражданские лица.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в странах Персидского залива сообщило, что не менее 14 иранских ученых-ядерщиков стали жертвами атак ЦАХАЛа в Тегеране. Некоторые из них, по словам собеседников агентства, подорвались на взрывных устройствах, заложенных в автомобили.

Иранское агентство Nour News ранее подтверждало гибель как минимум шести специалистов в сфере ядерной физики. Среди них названы Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.