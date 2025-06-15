экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран сообщил о 128 погибших в результате израильских ударов

CentralAsia (CA) -   

Число жертв израильских авиаударов по территории Ирана превысило 120 человек. 

Как сообщает иранское издание Etemad со ссылкой на данные Минздрава страны, к полудню 14 июня погибло не менее 128 человек, около 900 получили ранения. Многие из пострадавших — гражданские лица.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в странах Персидского залива сообщило, что не менее 14 иранских ученых-ядерщиков стали жертвами атак ЦАХАЛа в Тегеране. Некоторые из них, по словам собеседников агентства, подорвались на взрывных устройствах, заложенных в автомобили.

Иранское агентство Nour News ранее подтверждало гибель как минимум шести специалистов в сфере ядерной физики. Среди них названы Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com