Трамп сообщил о готовности Путина выступить посредником в конфликте между Израилем и Ираном

CentralAsia (CA) -

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин выразил готовность взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

По словам Трампа, между ними состоялся продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. «Он звонил мне по этому поводу. Мы долго говорили. Думаю, он готов к этой роли», — отметил американский президент.

Трамп также допустил возможность участия США в процессе, если ситуация потребует вмешательства.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию «Восходящий лев». Первыми целями стали ядерные объекты на территории Ирана. В ответ Тегеран выпустил сотни ракет, после чего Израиль продолжил серию авиаударов по иранским военным объектам.