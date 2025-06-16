Новое здание Центра оперативного управления и информации в ЧС открылось благодаря гранту правительства США

CentralAsia (MNG) - 12 июня состоялась торжественная церемония открытия нового здания Центра оперативного управления и информации 119-го подразделения Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) Монголии, которое было построено при поддержке посольства США в Монголии, Тихоокеанского сухопутного командования сухопутных войск США и Инженерного корпуса армии США на Аляске.

В церемонии открытия приняли участие генерал-адъютант Национальной гвардии Аляски Торренс Сакс, и.о заместителя премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян, глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Ариунбуян Гомбожав и другие официальные лица.

генерал-адъютант Национальной гвардии Аляски Торренс Сакс

«Новое местоположение 119-го командно-информационного центра быстрого реагирования является серьезным шагом вперед в повышении готовности Монголии к стихийным бедствиям и реагирования на них, а также важной вехой в укреплении нашей устойчивости», — заявил генерал-адъютант Национальной гвардии Аляски Торренс Сакс.

Глава ГУЧС генерал-майор Ариунбуян Гомбожав отметил: «Сотрудничество в области управления стихийными бедствиями между Монголией и США началось в 1992 году. За прошедшие годы две страны развили многогранное, практическое и стабильное сотрудничество, достигнув нынешнего уровня и заложив прочную основу для будущего партнерства. Одним из проявлений этого является строительство и открытие сегодня «Центра управления чрезвычайными ситуациями» стоимостью 2,0 млн долларов США, который необходим для внедрения профессиональных технологий управления и обмена информацией в процессы принятия решений во время стихийных бедствий, опасностей и аварий в Монголии, а также для улучшения организации мер реагирования на национальном уровне».

глава ГУЧС генерал-майор Ариунбуян Гомбожав

В своем выступлении и.о заместителя премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян сказал: «С вводом в эксплуатацию здания Центра оперативного управления и информации 119-го подразделения о чрезвычайных ситуациях при ГУЧС страна улучшила свои возможности по оперативному получению новостей и информации об опасных явлениях и авариях, обеспечению раннего оповещения населения, своевременного оповещения, профилактики и информирования о чрезвычайных ситуациях, а также оперативному управлению и координации во время стихийных бедствий. Кроме того, будут улучшены условия работы и труда сотрудников подразделения, а в случае возникновения масштабной катастрофы или чрезвычайной ситуации руководство Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и Штаба оперативного реагирования смогут переместиться и действовать. Я уверен, что Центр оперативного реагирования и информации, являющийся проявлением дружественного сотрудничества двух стран, не только станет реальным прогрессом в деятельности Организации по управлению чрезвычайными ситуациями, но и внесет ценный вклад в обеспечение безопасной и мирной жизни монгольского народа, стабильного развития страны и национальной безопасности Монголии».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения