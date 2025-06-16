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Монголия и Великобритания подписали Дорожную карту сотрудничества в области критических полезных ископаемых

CentralAsia (MNG) -  

Монголия и Великобритания будут совместно проводить геологоразведку, добычу и переработку полезных ископаемых, передае т «MiddleAsianNews».

Об этом в Улан-Баторе договорились Госсекретарь Министерства промышленности и минеральных ресурсов нашей страны Жавхланбаатар Сэрээтэр и Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Фиона Блит.

Стороны подписали Дорожную карту по стратегическому партнерству в области критических минералов. Документ состоит из трех направлений: общее сотрудничество в геологии, подготовка кадров и трансферт технологий.

В Дорожной карте прописано, в какой сфере будет вестись сотрудничество. Четко прописан трансферт британских технологий. То есть надо понимать, что речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве. Британцы заинтересованы в доступе к нашей ресурсной базе. Наше Правительство предъявляет четкие требования к трансферту технологий и локализации.

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